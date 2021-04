Chi l’ha visto sul caso Denise: Piera Maggio commenta il ritrovamento della ragazza russa (Di giovedì 1 aprile 2021) La puntata di Chi l’ha visto andata in onda il 31 marzo 2021 è stata dedicata al caso Denise Pipitone e, pur essendo stata accolta tra le polemiche, ha visto la partecipazione di Piera Maggio, mamma della bambina scomparsa nel 2004, che ha lasciato un messaggio. LEGGI ANCHE — Chi l’ha visto, tweet di Ricky Tognazzi punge su Federica Sciarelli e il caso del ritrovamento Chi l’ha visto: nella puntata su Denise spunta il messaggio speranzoso di Piera Maggio, madre della bambina scomparsa nel 2004. Foto: KikapressChi l’ha visto: il messaggio di ... Leggi su funweek (Di giovedì 1 aprile 2021) La puntata di Chiandata in onda il 31 marzo 2021 è stata dedicata alPipitone e, pur essendo stata accolta tra le polemiche, hala partecipazione di, mammabambina scomparsa nel 2004, che ha lasciato un messaggio. LEGGI ANCHE — Chi, tweet di Ricky Tognazzi punge su Federica Sciarelli e ildelChi: nella puntata suspunta il messaggio speranzoso di, madrebambina scomparsa nel 2004. Foto: KikapressChi: il messaggio di ...

