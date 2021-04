Chi era Jean Paul Getty, storia del petroliere miliardario che ha fondato un impero (Di giovedì 1 aprile 2021) Jean Paul Getty è stato un petroliere miliardario ma anche un collezionista d’arte ed un filantropo. Com’era nella vita privata? Jean Paul Getty è stato un imprenditore, collezionista d’arte e filantropo statunitense, fondatore della Getty Oil Company. L’uomo nacque a Minneapolis il 15 dicembre 1892: suo padre era un industriale del petrolio. Jean Paul Getty è conosciuto dal L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 1 aprile 2021)è stato unma anche un collezionista d’arte ed un filantropo. Com’era nella vita privata?è stato un imprenditore, collezionista d’arte e filantropo statunitense,re dellaOil Company. L’uomo nacque a Minneapolis il 15 dicembre 1892: suo padre era un industriale del petrolio.è conosciuto dal L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

imediciofficial : Chi era il giovane con volto d’angelo che conosceva ciò che altri neanche immaginavano del proprio maestro Leonardo… - biagiosimonetta : Secondo il ministro @robersperanza la quarantena per chi arriva in Italia da Paesi extra Ue è già in vigore. Ma all… - civcatt : Uno dei distretti della grande metropoli di Shanghai si chiama Xujihaui (o, in altra scrittura, Zikawei). Prende il… - Ruzen1996 : @OrgoglioGobbo38 @ColpogobboYtube State discutendo del nulla. Ne tu ne io possiamo sapere chi ci fosse con Ronaldo… - giusigrasso : @agatamicia Sono cresciuta in una corte dove c'era anche un forno. La mattina mi sveglio col profumo del pane, una… -