Che cos’è Sabmyk, la teoria del complotto che vuole prendere il posto di QAnon (Di giovedì 1 aprile 2021) L’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca ha lasciato decisamente spiazzati gli adepti della teoria del complotto QAnon. L’attesa di Donald Trump alla testa dell’esercito – pronto ad arrestare il neo-eletto presidente e tutta la cabala di pedofili satanisti che gli stanno dietro – si è rivelata vana: Trump non si è visto e i militari nemmeno. Nel più classico meccanismo dietrologico, gli adepti di QAnon hanno fatto in fretta a creare una nuova narrazione, secondo cui il giorno del trionfo sarebbe in realtà stato il 4 marzo (per intricate ragioni che fanno riferimento a usanze presidenziali superate da secoli). Trascorsa anche questa data, in una sfiducia inevitabilmente crescente, si è confidato nel 20 marzo, ma ancora una volta: niente. Era inevitabile che i nodi venissero al pettine e che – in un’attesa messianica ... Leggi su wired (Di giovedì 1 aprile 2021) L’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca ha lasciato decisamente spiazzati gli adepti delladel. L’attesa di Donald Trump alla testa dell’esercito – pronto ad arrestare il neo-eletto presidente e tutta la cabala di pedofili satanisti che gli stanno dietro – si è rivelata vana: Trump non si è visto e i militari nemmeno. Nel più classico meccanismo dietrologico, gli adepti dihanno fatto in fretta a creare una nuova narrazione, secondo cui il giorno del trionfo sarebbe in realtà stato il 4 marzo (per intricate ragioni che fanno riferimento a usanze presidenziali superate da secoli). Trascorsa anche questa data, in una sfiducia inevitabilmente crescente, si è confidato nel 20 marzo, ma ancora una volta: niente. Era inevitabile che i nodi venissero al pettine e che – in un’attesa messianica ...

