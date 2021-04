Ceppaloni | dipendente comunale positivo al Covid-19 | la nota del sindaco

(Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Undel Comune di, guidato dalEttore De Blasio è risultatoal-19. Ad informare il primo cittadino dell’accertata positività al virus è stato lo stesso. Tutti i protocolli sanitari sono stati avviati e, come si legge nella, gli uffici di Piazza Carmine Rossi resteranno chiusi, per la giornata di domani, venerdì 2 aprile, per poter effettuare uno screening per scongiurare l’ipotesi di altri positivi tra i dipendenti del Comune. Ala situazione, secondo l’ultimo bollettino diffuso, è di 8 positivi attuali, 64 guariti e 3 decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

