Centro storico, va avanti la pedonalizzazione: 'Modello che guarda alla piena ripresa delle attività' (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, la Giunta comunale ha deciso di prorogare la pedonalizzazione del Centro storico avviata in forma parziale e sperimentale in occasione delle festività

Ultime Notizie dalla rete : Centro storico San Sebastian: un Itinerario Green alla scoperta dei Paesi Baschi Il Centro Storico: Cuore Pulsante della Città di San Sebastian Parte Vieja San Sebastian. La Parte Vieja rappresenta il centro storico della città. È interessante sapere che la maggior parte di ciò ...

Controlli nei locali modenesi: scoperto bar "fantasma" e pizzeria abusiva ... gli operatori di polizia commerciale e del Centro storico hanno riscontrato la mancata registrazione dell'esercizio pubblico, collegato alla partita Iva di una 45enne ghanese, all'Agenzia delle ...

A Miano il centro storico è abbandonato La Repubblica Controlli nei locali modenesi: scoperto bar “fantasma” e pizzeria abusiva Al bancone si servivano cibo e bevande ai clienti, senza peraltro rispettare le normative anti-Coronavirus, ma era completamente abusivo un bar aperto nelle scorse settimane in zona Tempio e finito, g ...

Spacciatore a 69 anni, aveva in casa 7mila euro in contanti A Carrara i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato due fratelli magrebini che erano soliti spacciare cocaina nel centro storico, compresi i dintorni della Caserma. Per scampare ...

