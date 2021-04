Catania | Tacopina | “Sentito tante bugie | nessun investitore è scappato Il mio sostegno…”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Sono giorni cruciali per il futuro del Calcioche attende risposte definitive e molto importanti dall'Agenzia delle Entrate per la rimodulazione del debito. Sull'argomento spinoso si è già espresso Giovanni Ferraù, presidente del Cda della Sigi Spa che ai microfoni di Itasportpress.it, ha manifestato un certo ottimismo: “Siamo in attesa di ricevere risposte definitive dall’Agenzia delle Entrate. Potremmo avere l’esito anche prima di Pasqua ma il termine ultimo che ci è stato dato è la settimana successiva e comunque non oltre il 10 aprile. Superato questo scoglio poi ci muoveremo con Joe, ma siamo fiduciosi che tutto vada bene. Chiaro che senza l’abbattimento del debito il contratto con Joe perde efficacia, ma soffriamo 10 giorni poi gioiremo”.INVESTITORI IN FUGA - Dagli Stati Uniti intanto Joeattende la ...

Il mese di aprile potrebbe essere quello della svolta sia per ildi Baldini per un piazzamento migliore nei playoff, che per quello societario. L'avvocato ...poi ci muoveremo con Joe, ...Joefa sul serio. L'avvocato statunitense, a un passo dal closing per l'acquisto del 100% delle quote deldalla SIGI, attuale proprietaria del club etneo, intervistato ai microfoni di The ...Sono giorni cruciali per il futuro del Calcio Catania che attende risposte definitive e molto importanti dall’Agenzia delle Entrate per la rimodulazione del debito. Sull’argomento spinoso si è già ...LA B CHE VERRA' SERIE C PLAYOFF - In attesa di tuffarci nel rush finale di stagione e di capire quali compagini saluteranno la Serie B ...