Catania | la carica di Calapai | “Obiettivi? Ci aspettano cinque finali | nel Girone C tutto può accadere”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 1 aprile 2021) “Mi trovo benissimo a, giocare in maglia rossazzurra mi rende orgoglioso”. Parola di Luca. Diversi sono stati i temi trattati dal calciatore del, intervistato ai microfoni de “La Sicilia”: dal bilancio personale della sua esperienza in rossazzurro, aglidella compagine etnea che occupa attualmente il quinto posto della classifica delC di Serie C a quota 49 punti. “Ho affittato una casa qui anche se ovviamente qualche sera vado a trovare la mia famiglia che vive a Messina. Fare la spola trae la sua città natia? Non mi sembra proprio il caso, ci alleniamo praticamente tutti i giorni, partite spesso ogni quattro giorni. No, meglio avere un punto d’appoggio a, sarebbe stressante e e io voglio dare il massimo per ...