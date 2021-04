Cassa Integrazione, azzeramento delle ore per le grandi aziende (Di giovedì 1 aprile 2021) Importanti novità in vista per quanto concerne la Cassa Integrazione. Allo studio del Governo nuove possibili misure. In questa complicata fase storica sono tantissime le aziende che sono ricorse alla Cassa Integrazione. Nello specifico si tratta di una prestazione economica, erogata dall’INPS o dalle casse private, a favore dei lavoratori sospesi dall’obbligo di eseguire la prestazione lavorativa L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 1 aprile 2021) Importanti novità in vista per quanto concerne la. Allo studio del Governo nuove possibili misure. In questa complicata fase storica sono tantissime leche sono ricorse alla. Nello specifico si tratta di una prestazione economica, erogata dall’INPS o dalle casse private, a favore dei lavoratori sospesi dall’obbligo di eseguire la prestazione lavorativa L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

GPerenne : RT @marckpini: @gspazianitesta @sole24ore Un po' come dire che gli altri imprenditori fanno lavorare le persone in nero, le sottopagano, cr… - FraPagliaccio : @BibMarino @AlonCavalier @teoxandra lol, cosa? Grazie a Conte e Salvini sono ancora in cassa integrazione - vitocussss : Non ti chiamo pu**ana solo perchè ho intenzione di andarci verso Settembre e non vorrei che ci fossi proprio tu tra… - brunogabriella1 : @RaiNews Lui era disperato!!!! E persone in cassa integrazione o con uno stipendio da 1000 € con mutuo e figli da c… - Mariroska : Penso spesso che potrei avere alla mia età dei figli 20enni ma poi che vita gli avrei potuto offrire, tra cassa int… -