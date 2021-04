Caso politico durante il match fra Spagna e Kosovo | inno silenziato e nome non pronunciato

(Di giovedì 1 aprile 2021) Episodio molto singolare nel corso deldi qualificazione a Qatar 2022 fra. L’delè statoe i giornalisti spagnoli non hanno maila parola ‘’. Ieri sera laha sconfitto 3-1 ila Siviglia, in unvalido per la qualificazione ai prossimi Mondiali di L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

f_nicosia : @NFratoianni @EnricoLetta È un caso oppure è un modo per mantenere vivo il ricordo del passato politico di #Letta? - chiarapellegri9 : RT @jimmomo: Statene certi, se Biot fosse stato un pesce grosso, o se fosse stata importante la falla nella sicurezza, il caso sarebbe stat… - Qoso12 : RT @jimmomo: Statene certi, se Biot fosse stato un pesce grosso, o se fosse stata importante la falla nella sicurezza, il caso sarebbe stat… - AntonellaPolli6 : RT @jimmomo: Statene certi, se Biot fosse stato un pesce grosso, o se fosse stata importante la falla nella sicurezza, il caso sarebbe stat… - CalcioWeb : #SpagnaKosovo, è scoppiato un caso politico durante il match di qualificazione ai Mondiali -

Ultime Notizie dalla rete : Caso politico

Il Manifesto

Gli spagnoli hanno pensato, quindi, proprio a tutto per evidenziare questo, che con il calcio ha poco a che fare. La Spagna, infatti, non riconosce il Kosovo come paese indipendente. ...E' stato un classicodi non - Europa. Gli stati membri hanno dal principio pensato di "fare da ...avrebbe avuto la libertà di trattare con le case farmaceutiche e di far sentire il peso...Episodio molto singolare nel corso del match di qualificazione a Qatar 2022 fra Spagna e Kosovo. L'inno del Kosovo è stato silenziato.L'Unione paga il fatto di essere ancora una via di mezzo che non serve più. Se le competenze sono agli stati nazionali, un'azione efficace e rapida è impossibile ...