Caso Biot | l' ammiraglio De Giorgi | L' azione del controspionaggio ha evitato danni irreparabili

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 aprile 2021) L’Giuseppe De, è stato capo di stato maggiore della Marina dal 2013 al 2016 e commenta con Huffpost ildi spionaggio per cui è stato arrestato il capitano Walter. In che modo lei può definire il Nato secret (il livello di segretezza di 47 documenti venduti ai russi)? “La classifica di riservatezza viene attribuita da chi firma il documento sulla base delle proprie valutazioni in merito alla sensibilità delle informazioni trasmesse. La dicitura Nato Secret si adotta come equivalente del “Segreto” in campo nazionale. Il contenuto può essere molto vario e dipende molto dalla valutdi chi compila il documento. Vi sono livelli superiori di segretezza. I documenti classificati sono oggetto di appositi protocolli che ne regolano la distribuzione interna ed ...