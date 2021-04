Caso Biot, ecco i documenti segretissimi che avrebbe consegnato alla Russia, i figli: “Se lo congedano siamo finiti” (Di giovedì 1 aprile 2021) Si aggrava la posizione dell’ufficiale di Marina Walter Biot, in carcere con l’accusa di spionaggio. Oggi il gip Antonella Minunni ha reso pubblico il contenuto della scheda di memoria sequestrata al militare, colto in flagrante mentre consegnava una chiavetta USB a un ufficiale russo: sono 181 le foto di alcuni documenti cartacei, tra cui 9 documenti di natura militare classificati come riservatissimi e 47 di tipo ‘Nato Secret‘, tutti ovviamente classificati come “riservatissimi. Le accuse del gip Walter Biot, servitore dello stato da 35 anni, gestiva documenti segreti, riguardanti questioni di difesa dello Stato. Nell’ordinanza del gip si parla nel dettaglio del ruolo dell’uomo che riguardava la “proiezione degli assetti italiani della Difesa in teatri operativi esteri e anche di operazioni Nato, Ue ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 1 aprile 2021) Si aggrava la posizione dell’ufficiale di Marina Walter, in carcere con l’accusa di spionaggio. Oggi il gip Antonella Minunni ha reso pubblico il contenuto della scheda di memoria sequestrata al militare, colto in flagrante mentre consegnava una chiavetta USB a un ufficiale russo: sono 181 le foto di alcunicartacei, tra cui 9di natura militare classificati come riservatissimi e 47 di tipo ‘Nato Secret‘, tutti ovviamente classificati come “riservatissimi. Le accuse del gip Walter, servitore dello stato da 35 anni, gestivasegreti, riguardanti questioni di difesa dello Stato. Nell’ordinanza del gip si parla nel dettaglio del ruolo dell’uomo che riguardava la “proiezione degli assetti italiani della Difesa in teatri operativi esteri e anche di operazioni Nato, Ue ...

