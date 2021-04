Cartastràccia | Mircea Eliade | il fulmine che colpisce la notte di Pasqua

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 1 aprile 2021), il libraio di Altaforte raccontaMilano, 1 apr – Unchedurante ladi. Inizia così uno dei romanzi più belli die il superuomo appare in quell’escatologia dell’elettricità che attraversa il Novecento. C’è tutto in quelle pagine, in quella pluralità di dimensioni che si intersecano, si sovrappongono, si interrompono e dialogano: storia delle religioni, esoterismo, il passato politico che riaffiora nei passi belli e puri dei legionari della Guardia di Ferro. «Che uomo straordinario sono!», scrivenel suo diario quando, ancora sconosciuto al pubblico europeo, si paragona ai grandi della letteratura. Esagera ma la mancanza di umiltà si fa perdonare dai suoi studi ...