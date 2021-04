Cari lettori vi presento la copertina di VelvetMag di Aprile 2021 (Di giovedì 1 aprile 2021) Care lettrici e Cari lettori, andiamo a scoprire insieme, come ogni mese, la copertina di VelvetMag notizia per notizia… Con l’occasione voglio condividere con voi il nuovo restyling della copertina di Velvet sempre di carattere, pulita, elegante e di forte impatto… 1. – Carla Fracci: «Il teatro non può e non deve morire» Giornata Internazionale del Teatro ESCLUSIVA “Il teatro porta alla vita e la vita porta al teatro“- così Eduardo De Filippo si esprimeva in nome della nobile arte. Nonostante il trascorrere delle epoche, le diverse tradizioni e la digitalizzazione incombente, il teatro resiste. A fatica, vista la situazione odierna, eppure la sua aura referenziale e sacrale rimangono immutate. Anzi, oggi più che mai si sente l’incombenza di preservarlo, perché “il teatro non può e non deve morire“. A ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 1 aprile 2021) Care lettrici e, andiamo a scoprire insieme, come ogni mese, ladinotizia per notizia… Con l’occasione voglio condividere con voi il nuovo restyling delladi Velvet sempre di carattere, pulita, elegante e di forte impatto… 1. – Carla Fracci: «Il teatro non può e non deve morire» Giornata Internazionale del Teatro ESCLUSIVA “Il teatro porta alla vita e la vita porta al teatro“- così Eduardo De Filippo si esprimeva in nome della nobile arte. Nonostante il trascorrere delle epoche, le diverse tradizioni e la digitalizzazione incombente, il teatro resiste. A fatica, vista la situazione odierna, eppure la sua aura referenziale e sacrale rimangono immutate. Anzi, oggi più che mai si sente l’incombenza di preservarlo, perché “il teatro non può e non deve morire“. A ...

