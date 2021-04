Caparezza: il 7 maggio esce il nuovo album “Exuvia” (Di giovedì 1 aprile 2021) MOLFETTA – A quattro anni di distanza da “Prisoner 709”, Caparezza torna con un nuovo album, “Exuvia, ottavo disco in studio, disponibile dal 7 maggio su etichetta Polydor/Universal Music. L’album contiene quattordici brani scritti, composti, prodotti da Caparezza e mixati da Chris Lord-Alge. L’Exuvia è, in sintesi, il termine che descrive la vecchia pelle dell’insetto dopo la muta. Caparezza prende in prestito questo termine scientifico per raccontare la sua personale trasformazione, il suo viaggio dal passato al presente. Il disco celebra così il rito di passaggio, il distacco e la fuga dalla propria “Exuvia”. “Exuvia” è anche la canzone scelta come manifesto dell’album. È il brano ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 aprile 2021) MOLFETTA – A quattro anni di distanza da “Prisoner 709”,torna con un, “, ottavo disco in studio, disponibile dal 7su etichetta Polydor/Universal Music. L’contiene quattordici brani scritti, composti, prodotti dae mixati da Chris Lord-Alge. L’è, in sintesi, il termine che descrive la vecchia pelle dell’insetto dopo la muta.prende in prestito questo termine scientifico per raccontare la sua personale trasformazione, il suo viaggio dal passato al presente. Il disco celebra così il rito di passaggio, il distacco e la fuga dalla propria “”. “” è anche la canzone scelta come manifesto dell’. È il brano ...

