Caos vaccini in Toscana, la Lega si rivolge alla Procura: "234mila dosi al personale sanitario, ma per l'Istat sono 73mila" (Di giovedì 1 aprile 2021) Francesca Galici Marco Curcio, consigliere comunale della Lega di Prato, ha fatto un esposto per far luce sulle 80mila dosi di vaccino "fantasma" al personale sanitario La campagna vaccinale in Toscana è nel Caos. Dopo il caso di Andrea Scanzi e il servizio di Piazzapulita sulle vaccinazioni al personale del settore giudiziario, compresi i praticanti che per la maggior parte non raggiungono i 30 anni di età, e il ritardo sulle vaccinazioni agli over 80, potrebbe aggiungersi un'altra grana per l'amministrazione di Eugenio Giani. Il consigliere comunale di Prato in quota Lega, Marco Curcio, ha presentato un esposto presso la Procura della Repubblica di Prato per fare luce sulle vaccinazioni al personale ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Francesca Galici Marco Curcio, consigliere comunale delladi Prato, ha fatto un esposto per far luce sulle 80miladi vaccino "fantasma" alLa campagna vaccinale inè nel. Dopo il caso di Andrea Scanzi e il servizio di Piazzapulita sulle vaccinazioni aldel settore giudiziario, compresi i praticanti che per la maggior parte non raggiungono i 30 anni di età, e il ritardo sulle vaccinazioni agli over 80, potrebbe aggiungersi un'altra grana per l'amministrazione di Eugenio Giani. Il consigliere comunale di Prato in quota, Marco Curcio, ha presentato un esposto presso ladella Repubblica di Prato per fare luce sulle vaccinazioni al...

fattoquotidiano : Travolto dal caos vaccini in Lombardia, colleziona gaffe. L’ultima: “Somministreremo AstraZeneca anche agli over 80… - reportrai3 : Caos vaccini in Lombardia, chi sono i responsabili? Lo abbiamo provato a chiedere a Guido Bertolaso, consulente del… - LegaSalvini : CAOS AL CENTRO VACCINI DI PRATO, DECINE DI PERSONE ACCALCATE: 'MIA MAMMA ERA IN CARROZZINA, È STATO TERRIBILE' - MariaAversano1 : RT @BracaliM: #Toscana oggi 1631 contagi e il caos #vaccini continua.... nel vedere come governa la regione #Giani mi sembra un esponente d… - Lux97335459 : RT @BracaliM: #Toscana oggi 1631 contagi e il caos #vaccini continua.... nel vedere come governa la regione #Giani mi sembra un esponente d… -