Canottaggio, i convocati dell'Italia per gli Europei 2021 di Varese: 21 gli equipaggi azzurri iscritti (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo la regata europea di qualificazione olimpica, in programma da lunedì 5 a mercoledì 7 aprile, si terranno, sempre a Varese, gli Europei di Canottaggio e paraCanottaggio, previsti da venerdì 9 a domenica 11. Pubblicate le liste degli iscritti, sono svelati tutti gli equipaggi azzurri. La Federazione ha anche diramato l'elenco dei convocati. A Varese saranno concentrati praticamente tutti gli azzurri a disposizione tra coloro che hanno staccato il pass non nominale per i Giochi: manca soltanto Filippo Mondelli, che è ancora in fase di recupero dai suoi problemi di salute. Presenti tutti gli altri azzurri di spicco. SI partirà venerdì 9 con le batterie nella sessione mattutina ed i ripescaggi in ...

