Campionati Italiani Giovani, bis di Filippo Della Vite in slalom speciale (Di giovedì 1 aprile 2021) Finale di stagione dorato per Filippo Della Vite che si è messo in luce nell’ultima giornata dei Campionati Italiani Giovani. Il 19enne di Ponteranica ha infatti bissato il successo in gigante conquistando il titolo nazionale nello slalom speciale, dimostrandosi competitivo anche fra i pali stretti. Capace di resistere alla pressione nonostante l’uscita di Tobias Kastlunger e l’errore di Giovanni Franzoni, il portacolori delle Fiamme Oro Moena ha chiuso la prima discesa in seconda posizione, distante 1”08 da Pietro Canzio. Nonostante l’ampio svantaggio da recuperare, la promessa dello sci orobico ha attaccato durante la manche conclusiva terminando le proprie fatiche in 1’38”28 precedendo di quindici centesimi il compagno di squadra e di 71 Matteo ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 aprile 2021) Finale di stagione dorato perche si è messo in luce nell’ultima giornata dei. Il 19enne di Ponteranica ha infatti bissato il successo in gigante conquistando il titolo nazionale nello, dimostrandosi competitivo anche fra i pali stretti. Capace di resistere alla pressione nonostante l’uscita di Tobias Kastlunger e l’errore di Giovanni Franzoni, il portacolori delle Fiamme Oro Moena ha chiuso la prima discesa in seconda posizione, distante 1”08 da Pietro Canzio. Nonostante l’ampio svantaggio da recuperare, la promessa dello sci orobico ha attaccato durante la manche conclusiva terminando le proprie fatiche in 1’38”28 precedendo di quindici centesimi il compagno di squadra e di 71 Matteo ...

