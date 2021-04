Campania, si va verso la zona arancione: riaprono parrucchieri e centri estetici (Di giovedì 1 aprile 2021) La Campania dovrebbe ritornare in zona arancione dal 7 aprile. La certezza arriverà nella giornata di oggi, al termine delle analisi della Cabina di regia, ma a meno di novità, dovrebbe essere questo l’esito della valutazione dei tecnici di Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute e Regioni. Dopo il lockdown di Pasqua potrebbero riaprire L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 1 aprile 2021) Ladovrebbe ritornare indal 7 aprile. La certezza arriverà nella giornata di oggi, al termine delle analisi della Cabina di regia, ma a meno di novità, dovrebbe essere questo l’esito della valutazione dei tecnici di Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute e Regioni. Dopo il lockdown di Pasqua potrebbero riaprire L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Alpo1964 : RT @QSanit: #Covid. Solo la #Campania verso l’#arancione dopo #Pasqua. E sono ben 8 le Regioni che rischiano di restare in #zonarossa fino… - QSanit : #Covid. Solo la #Campania verso l’#arancione dopo #Pasqua. E sono ben 8 le Regioni che rischiano di restare in… - BasicLifeSupp : Covid. Solo la Campania verso l’arancione dopo Pasqua. E sono ben 8 le Regioni che rischiano di restare in zona ros… - ElioLannutti : Covid, come cambiano i colori delle regioni: Lombardia in rosso anche dopo Pasqua, Campania verso arancione… - infoitinterno : In Campania si va verso la zona arancione: dal 7 aprile aprono negozi e scuole -