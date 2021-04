Campania in arancione e 8 regioni rosse almeno fino al 20 aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) Valentina Dardari Atteso per domani il monitoraggio settimanaledella Cabina di regia dell’Iss e del ministero della Salute La Campania passerà dal rosso all’arancione e tutte le altre regioni dovranno invece restare come sono. Ben otto rimarranno nella zona rossa per almeno altri 15 giorni a partire dal prossimo lunedì, ovvero fino al 20 aprile. Atteso per domani il monitoraggio settimanale della Cabina di regia dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute che si baserà su dati che parlano ancora di una situazione ancora preoccupante in diverse parti d’Italia. regioni rosse e arancioni Infatti, come riportato da Repubblica, in Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Lombardia e Toscana, ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Valentina Dardari Atteso per domani il monitoraggio settimanaledella Cabina di regia dell’Iss e del ministero della Salute Lapasserà dal rosso all’e tutte le altredovranno invece restare come sono. Ben otto rimarranno nella zona rossa peraltri 15 giorni a partire dal prossimo lunedì, ovveroal 20. Atteso per domani il monitoraggio settimanale della Cabina di regia dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute che si baserà su dati che parlano ancora di una situazione ancora preoccupante in diverse parti d’Italia.e arancioni Infatti, come riportato da Repubblica, in Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Lombardia e Toscana, ...

