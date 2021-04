Campagna Vaccinale anti-Covid, 67.987 le dosi somministrate in Irpinia (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua la Campagna Vaccinale anti-Covid 19 dell’Asl di Avellino. L’Azienda Sanitaria Locale ha quasi completato la vaccinazione degli over80 (ad eccezione dei soggetti registrati sulla piattaforma regionale come non deambulanti)e del personale scolastico; contestualmente è già partita la vaccinazione dei soggetti fragili, disabili e over70, secondo le indicazioni del Piano Vaccinale. Attualmente sono operativi tutti i 22 Centri Vaccinali presenti sul territorio, ai quali dal 6 aprile 2021 si andrà ad aggiungere il Drive through presso la Caserma Berardi. Ad oggi sono 67.987 le dosi somministrate, di cui 46.616 prime dosi e 21.371 seconde dosi. 31.378 le dosi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua la19 dell’Asl di Avellino. L’Azienda Sanitaria Locale ha quasi completato la vaccinazione degli over80 (ad eccezione dei soggetti registrati sulla piattaforma regionale come non deambul)e del personale scolastico; contestualmente è già partita la vaccinazione dei soggetti fragili, disabili e over70, secondo le indicazioni del Piano. Attualmente sono operativi tutti i 22 Centri Vaccinali presenti sul territorio, ai quali dal 6 aprile 2021 si andrà ad aggiungere il Drive through presso la Caserma Berardi. Ad oggi sono 67.987 le, di cui 46.616 primee 21.371 seconde. 31.378 le...

