Cammaroto | ”Napoli | l’Atletico Madrid pensa a Fabiàn”

(Di giovedì 1 aprile 2021): “, importanti novità:, nulla di concreto tra Koulibaly e il Liverpool, azzurri su Senesi e Barak, ecco i dettagli” EmanuelesuMagazine.Com, svela importanti novità di calciomercato riguadanti ildel dopo Gattuso ed in partocolare l’attenzione delnei confronti di Fabian Ruiz. Questo quanto scritto dal noto giornalista esperto di calciomercato: NOVITA’ DI MERCATO IMPORTANTI SULDEL DOPO GATTUSO Arrivano importanti novità di mercato suldel dopo-Gattuso. Siamo alle porte della volata Champions, bivio fondamentale per il futuro del club partenopeo, ma la società sta programmando il futuro ...

Emanuelescrive su Napolimagazine: 'Per il dopo Ruiz si valutano alcuni profili tra i quali Barak del Verona ma De Laurentiis studia anche la possibilità di tornare su Castrovilli della Fiorentina. ...Emanuelescrive su Napolimagazine: "A sinistra avanza Di Marco. Iniziano i soliti "tormentoni": dopo Zinchenko ora è la volta di Tsimikas, nomi puntualmente accostati al, anche da qualche ...Fabian piace molto all'Atletico Madrid. Il Napoli sta già lavorando per la prossima stagione. Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine ne ha ha parlato in maniera approfondita, ecco uno stralcio del suo ...La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito di attività d’iniziativa congiunte nel settore antidroga, hanno tratto in arresto, tra Gi ...