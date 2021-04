Calvizzano si colora con l’installazione in via Diaz

Advertising

salernonotizie : A Calvizzano mosaico di ombrelli lungo Via Diaz, l’opera che colora la città -

Ultime Notizie dalla rete : Calvizzano colora

Teleclubitalia

, piccolo comune in provincia di Napoli una via della cittadina è stata adornata da colorati ombrelli sospesi in aria. Interessata dalla simpatica installazione Via Diaz dopo sono stati ...si, oltre 350 ombrelli cambiano il volto della città. Una magnifica iniziativa per dare colore al cittadina di. Tramite l'installazione di oltre 350 ombrelli colorati , ...Stampa A Calvizzano, piccolo comune in provincia di Napoli una via della cittadina è stata adornata da colorati ombrelli sospesi in aria. Interessata dalla simpatica installazione Via Diaz dopo sono s ...Calvizzano si colora, oltre 350 ombrelli cambiano il volto della città. Una magnifica iniziativa per dare colore al cittadina di Calvizzano. Tramite l’installazione di oltre 350 ombrelli colora ...