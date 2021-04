Call of Duty: Warzone, leakata la nuova mappa che sostituirà Verdansk (Di giovedì 1 aprile 2021) I leak e le speculazioni su Warzone non finiscono mai, nelle ultime ore sta rimbalzando online un breve video all’interno del quale dovrebbe intravedersi la nuova mappa del battle royale di Activision Dopo le novità introdotte con l’aggiornamento Reloaded della mid-season di Cold War e Warzone, sono in arrivo ulteriori notizie e speculazioni relative proprio alla nuova mappa del battle royale. Un recente video pare che mostri quella che dovrebbe essere la mappa che che sostituirà Verdansk con pieni riferimenti agli anni ’80. Call of Duty: Warzone, si tornerà negli anni ’80 con la nuova mappa! Con la nuova mappa di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 1 aprile 2021) I leak e le speculazioni sunon finiscono mai, nelle ultime ore sta rimbalzando online un breve video all’interno del quale dovrebbe intravedersi ladel battle royale di Activision Dopo le novità introdotte con l’aggiornamento Reloaded della mid-season di Cold War e, sono in arrivo ulteriori notizie e speculazioni relative proprio alladel battle royale. Un recente video pare che mostri quella che dovrebbe essere lache checon pieni riferimenti agli anni ’80.of, si tornerà negli anni ’80 con la! Con ladi ...

