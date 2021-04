Calendario Roma sino a fine campionato: programma, orari e tv (Di giovedì 1 aprile 2021) Entra nel vivo la corsa al quarto posto in Serie A 2020/2021. E la Roma non vuole uscire di scena e si prepara ad un rush finale in queste ultime dieci giornate di campionato. Si parte col match contro il Sassuolo mentre per la squadra di Fonseca – impegnata peraltro nel doppio confronto contro l’Ajax ai quarti di finale di Europa League – dovrà anche sfidare Atalanta, Inter e la Lazio nel derby della penultima giornata. Il Calendario Sabato 3 aprile Ore 15:00, Sassuolo-Roma (Sky) Domenica 11 aprile Ore 18:00, Roma-Bologna (Sky) Domenica 18 aprile Ore 18:00, Torino-Roma (Sky) Giovedì 22 aprile Ore 18:30, Roma-Atalanta (Dazn) Domenica 25 aprile Ore 18:00, Cagliari-Roma (Sky) Domenica 2 maggio Ore 20:45, Sampdoria-Roma (Sky) Domenica 9 ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Entra nel vivo la corsa al quarto posto in Serie A 2020/2021. E lanon vuole uscire di scena e si prepara ad un rush finale in queste ultime dieci giornate di. Si parte col match contro il Sassuolo mentre per la squadra di Fonseca – impegnata peraltro nel doppio confronto contro l’Ajax ai quarti di finale di Europa League – dovrà anche sfidare Atalanta, Inter e la Lazio nel derby della penultima giornata. IlSabato 3 aprile Ore 15:00, Sassuolo-(Sky) Domenica 11 aprile Ore 18:00,-Bologna (Sky) Domenica 18 aprile Ore 18:00, Torino-(Sky) Giovedì 22 aprile Ore 18:30,-Atalanta (Dazn) Domenica 25 aprile Ore 18:00, Cagliari-(Sky) Domenica 2 maggio Ore 20:45, Sampdoria-(Sky) Domenica 9 ...

