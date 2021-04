Calendario Juventus sino a fine campionato | programma | orari e tv

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 aprile 2021) La pausa per le nazionali va in archivio e da Pasqua in avanti la Serie A offrirà dieci giornate serrate. Per lasono undici partite, visto che di mezzo c’è un recupero di mesi fa, ma la situazione in classifica è complicata: lo scudetto sembra ormai andato e la lotta per la Champions è più viva che mai. In un momento complicato della stagione, serve un filotto: questo ilcompleto, con il, glie le informazioni sulla diretta tv e streaming delle partite.VENTINOVESIMA GIORNATA Sabato 3 aprile 2021 ore 18 Torino-su Dazn RECUPERO TERZA GIORNATA Mercoledì 7 aprile 2021 ore 18.45-Napoli su Sky Sport TRENTESIMA ...