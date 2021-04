Calciomercato Juventus | dalla Turchia | il Galatasaray su Cuadrado

(Di giovedì 1 aprile 2021): ilavrebbe messo gli occhi su Juane avrebbe avviato i primi contatti Sirene turche per Juan. Come riportato da Fotomac, il colombiano è finito nel mirino delper volere del tecnico Terim. Il turco vuole rafforzare la zona difensiva del club e avrebbe individuato nell’esterno bianconero il profilo ideale. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 «Ilha avviato i contatti con il calciatore colombiano ed è pronto a fare un’offerta al club bianconero» si legge sul portale turco. La, comunque, non sembra avere intenzione di privarsi del colombiano, punto fermo del club. Leggi su Calcionews24.com

Commenta per primo Dieci milioni di euro netti a stagione. Questa è la cifra che laeventualmente offrirebbe a Sergio Aguero , questa è la cifra che - secondo La Gazzetta dello Sport - l'agente di Paulo Dybala non ha accettato come ingaggio per rinnovare il contratto della ...: il Galatasaray avrebbe messo gli occhi su Juan Cuadrado e avrebbe avviato i primi contatti Sirene turche per Juan Cuadrado. Come riportato da Fotomac, il colombiano è finito ...Approfondimento / Il Derby della Mole giocato a colpi di citazioni: da Mondonico a Mihajlovic, passando da Agroppi e Boniperti ...«Il Galatasaray ha avviato i contatti con il calciatore colombiano ed è pronto a fare un’offerta al club bianconero» si legge sul portale turco. La Juventus, comunque, non sembra avere intenzione di ...