**Calcio: Ventura, 'felicissimo per la Nazionale, io sempre tifoso degli azzurri'** (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Sono felicissimo per la Nazionale, speriamo che vada tutto benissimo, perché ero, sono stato, sono e sarò sempre tifoso degli azzurri in assoluto". Così l'ex tecnico della Nazionale Gian Piero Ventura all'Adnkronos dopo i tre successi degli azzurri di Roberto Mancini nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Sonoper la, speriamo che vada tutto benissimo, perché ero, sono stato, sono e saròin assoluto". Così l'ex tecnico dellaGian Pieroall'Adnkronos dopo i tre successidi Roberto Mancini nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar.

