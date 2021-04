Calcio, quattro positivi al Covid nello staff della Nazionale (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – Quattro membri dello staff azzurro sono positivi al Covid. Lo ha fatto sapere la Federcalcio con una nota in cui si spiega che a seguito dell’ultimo screening di tutto il gruppo squadra eseguito secondo il Protocollo UEFA mediante test molecolare lunedì 29 marzo a Sofia (Bulgaria), risultato negativo per tutti i soggetti testati, nella mattina di martedì 30 marzo uno dei membri dello staff tecnico ha lamentato una lieve sintomatologia (faringodinia). A scopo cautelativo, il soggetto indicato è stato immediatamente isolato e non ha seguito la squadra nella successiva trasferta in Lituania. Leggi su dire (Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – Quattro membri dello staff azzurro sono positivi al Covid. Lo ha fatto sapere la Federcalcio con una nota in cui si spiega che a seguito dell’ultimo screening di tutto il gruppo squadra eseguito secondo il Protocollo UEFA mediante test molecolare lunedì 29 marzo a Sofia (Bulgaria), risultato negativo per tutti i soggetti testati, nella mattina di martedì 30 marzo uno dei membri dello staff tecnico ha lamentato una lieve sintomatologia (faringodinia). A scopo cautelativo, il soggetto indicato è stato immediatamente isolato e non ha seguito la squadra nella successiva trasferta in Lituania.

