Calcio, l'Italia piazza il tris nelle Qualificazioni ai Mondiali 2022, ora la sfida alla Svizzera (Di giovedì 1 aprile 2021) Parma, Sofia e Vilnius. La prima parte della campagna dell'Italia nelle Qualificazioni ai Campionati Mondiali di Qatar 2022 si apre con un tris di vittorie davvero importante. I successi contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania (tutti con il medesimo punteggio di 2-0) non solo hanno portato 9 punti e non solo hanno garantito la prima posizione della classifica del Girone C agli Azzurri. No, hanno regalato qualcosa in più, ed è una cosa che non ha prezzo: conferme importanti. Dopo un percorso tra Euro2020 (poi Euro2021 per le ben note problematiche legate alla pandemia) e Nations League, di ottimo lignaggio, la Nazionale allenata dal CT Roberto Mancini sembra avere proseguito su quella stessa linea. Dopo il tremendo flop delle Qualificazioni verso ...

