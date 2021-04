Calcio, la parola «Kosovo» è vietata: il botta e risposta tra un giornalista spagnolo e l’addetto stampa della nazionale balcanica – Il video (Di giovedì 1 aprile 2021) Calcio e politica, una vecchio legame che passa anche per il peso delle parole. Durante la conferenza stampa alla vigilia della partita di Siviglia tra Spagna e Kosovo, vinta dagli iberici per 3-1 e valevole per le Qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022, è andato in scena uno scambio imbarazzante tra un giornalista spagnolo e il capo ufficio stampa della selezione balcanica. Durante la consueta intervista pre-partita, infatti, un cronista iberico non ha nominato la parola «Kosovo» nel porgere una domanda al commissario tecnico Bernard Challendes. «Non capisco all’allenatore di quale squadra sia rivolta la domanda», chiede al collega l’addetto stampa seduto ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021)e politica, una vecchio legame che passa anche per il peso delle parole. Durante la conferenzaalla vigiliapartita di Siviglia tra Spagna e, vinta dagli iberici per 3-1 e valevole per le Qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022, è andato in scena uno scambio imbarazzante tra une il capo ufficioselezione. Durante la consueta intervista pre-partita, infatti, un cronista iberico non ha nominato la» nel porgere una domanda al commissario tecnico Bernard Challendes. «Non capisco all’allenatore di quale squadra sia rivolta la domanda», chiede al collegaseduto ...

