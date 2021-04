(Di giovedì 1 aprile 2021) Torino, 1 apr. – (Adnkronos) – “Abbiamo approfittato dellaper lavorare, abbiamo svolto allenamenti molto fisici, molto duri. Era da tanto tempo che non lo potevamo fare, abbiamo messo benzina nelle gambe per finire al meglio la stagione.vincere tutte le gare che mancano”. Così l’esterno della Juventus Juannell’intervista concessa a Sky Sport. “Mi sento bene fisicamente, questa pausa ci ha aiutato molto -spiega il 32enne colombiano-. Per noi che viaggiamo in Sudamerica è sempre molto complicato, tra stanchezza, fusi orari e tutto il resto. Penso che adesso abbiamo ancora maggiore forza, visto che siamo più rilassati e abbiamo lavorato bene”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkySport : Juventus, Cuadrado a Sky: 'La pausa ci ha ricaricato. Derby? Vogliamo vincerle tutte' - TV7Benevento : Calcio: Cuadrado, 'ricaricati dalla sosta, vogliamo vincerle tutte'... - tuttosport : #Juve, #Cuadrado: 'Dimentichiamo Benevento, pronti per il #derby' ?? - salvione : Juve, Cuadrado: 'Il derby sarà una battaglia, saremo pronti' - UgoBaroni : RT @SkySport: Juventus, Cuadrado a Sky: 'La pausa ci ha ricaricato. Derby? Vogliamo vincerle tutte' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Cuadrado

Sulle corsie laterali dovrebbero agiree Alex Sandro e a quel punto sarà Pirlo a dover decidere chi tra Danilo, de Ligt e Chiellini dovrà sedersi in panchina. Scelta obbligata ma non certo ...Juventus Tutte le notizie sulla squadraVogliamo vincere tutte le gare che mancano". Così l'esterno della Juventus Juan Cuadrado nell'intervista concessa a Sky Sport. "Mi sento bene fisicamente, questa pausa ci ha aiutato molto -spiega il ...Messa da parte la sosta per le nazionali, è arrivato il momento di rituffarci nel campionato e nel fantacalcio. Rush finale per la vittoria della vostra lega o per arrivare sul podio, ...