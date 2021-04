Cagliari | Capozucca | «Ci danno già per retrocessi? Si sbagliano»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 aprile 2021) Stefano, direttore sportivo del, ha parlato in un’intervista a l’Unione Sarda: queste le sue dichiarazioni Stefano, direttore sportivo del, ha parlato in un’intervista a L’Unione Sarda: queste le sue dichiarazioni sule la stagione rossoblù. SALVEZZA – «Cigià per? Si. Dobbiamo salvarci e ci salveremo. Abbiamo un dovere nei confronti di questo popolo. Ilè molto più che una squadra di calcio, è come una Nazionale. In secondo luogo lo dobbiamo alla proprietà che ha fatto investimenti importanti e ha grandi idee anche per il futuro. Poi per un orgoglio personale. Parliamoci chiaro: laone sarebbe una macchia indelebile per ...