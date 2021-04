Buone notizie per la Campania: torna in zona arancione da martedì (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Campania può tirare un sospiro di sollievo. Stando alle ultime indiscrezioni la nostra regione tornerà in zona arancione da martedì 6 aprile. La decisione verrà formalmente presa domani, quando la Cabina di regia analizzerà i dati riguardanti i contagi sul territorio nazionale. Soltanto la Campania allo stato attuale dovrebbe cambiare colore, mentre sperano nella stessa sorte sia il Veneto che la Provincia di Trento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLapuò tirare un sospiro di sollievo. Stando alle ultime indiscrezioni la nostra regione tornerà inda6 aprile. La decisione verrà formalmente presa domani, quando la Cabina di regia analizzerà i dati riguardanti i contagi sul territorio nazionale. Soltanto laallo stato attuale dovrebbe cambiare colore, mentre sperano nella stessa sorte sia il Veneto che la Provincia di Trento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Buone notizie Avvio poco mosso per Piazza Affari e le borse europee Chiusura in territorio misto, ieri sera, per i principali indici azionari statunitensi , in scia alle buone performance dei titoli del settore tecnologico. Al termine della seduta di ieri il Dow ...

Rivoli: Tredicenne soccorre un bambino che si era perso al Parco del Valentino Il piccolo, in buone condizioni di salute, è stato poi affidato alla cura genitori. (1 aprile 2021) ...Pubblicità Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Tumblr Gaiaitalia.com Notizie ...

Lazio, buone notizie da Luiz Felipe. Ok Caicedo e Fares Corriere dello Sport.it Treviglio, Invernizzi con Imeri: «Scelte vincenti, risultato già scritto» Si è fatto notare nei giorni scorsi il silenzio delle forze politiche e civiche che a Treviglio sostengono il sindaco, il leghista Juri Imeri, citato nell’inchiesta sull’imprenditrice albanese Elmonda ...

Cinema, la hit parade di Pasqua Un'incursione nel mondo delle piattaforme è anche questo weekend l'unica opzione possibile per gli amanti di cinema e la coincidenza con le festività pasquali diventa una scelta quasi obbligata dal pu ...

