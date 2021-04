Buckingham Palace, svelato il nome della reale razzista che insultò il piccolo Archie (Di giovedì 1 aprile 2021) Tiene ancora banco l’eco mediatica suscitata dall’intervista di Meghan e Harry ai microfoni dell’amica Oprah Winfrey, e d’altronde, visti i contenuti scottanti, non potrebbe essere altrimenti. La stessa sovrana, in una nota ufficiale di Buckingham Palace, aveva riferito il suo dispiacere per le accuse del nipote, soprattutto per quella del razzismo. E se a mettere in fuga il nipote e far tremare l’istituzione secolare fosse uno dei membri più discreti e meno in vista della Royal Family? L’accusa di Meghan durante l’intervista fu diretta, ma oscura, volta a mantenere l’anonimato del colpevole: “A Palazzo c’era chi ipotizzava che mio figlio non avrebbe dovuto ricevere alcun titolo regale. Si chiedevano quanto potesse essere scura la pelle del neonato…e rapidamente questi discorsi alimentarono una campagna denigratoria”. ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 1 aprile 2021) Tiene ancora banco l’eco mediatica suscitata dall’intervista di Meghan e Harry ai microfoni dell’amica Oprah Winfrey, e d’altronde, visti i contenuti scottanti, non potrebbe essere altrimenti. La stessa sovrana, in una nota ufficiale di, aveva riferito il suo dispiacere per le accuse del nipote, soprattutto per quella del razzismo. E se a mettere in fuga il nipote e far tremare l’istituzione secolare fosse uno dei membri più discreti e meno in vistaRoyal Family? L’accusa di Meghan durante l’intervista fu diretta, ma oscura, volta a mantenere l’anonimato del colpevole: “A Palazzo c’era chi ipotizzava che mio figlio non avrebbe dovuto ricevere alcun titolo regale. Si chiedevano quanto potesse essere scura la pelle del neonato…e rapidamente questi discorsi alimentarono una campagna denigratoria”. ...

Ultime Notizie dalla rete : Buckingham Palace Meghan Markle e Harry, "chi è il razzista a Corte". Regina Elisabetta, l'indiscrezione che fa tremare Buckingham Palace Svelato il 'razzista' a Buckingham Palace che avrebbe offeso Meghan Markle e Harry , chiedendosi 'quanto sarebbe stato nero' il piccolo Archie . Secondo Lady Colin Campbell , il nome che i duchi di Sussex non hanno avuto il ...

Razzismo in Uk, lascia l'unico consigliere di colore di Boris Johnson Nelle scorse settimane era stata la duchessa del Sussex, Meghan Markle , a parlare di razzismo dentro a Buckingham Palace e di come il colore della pelle del nascituro Archie fosse diventato una "...

'A Buckingham Palace revisione in corso sulle diversità' ANSA Nuova Europa È stata Anna d'Inghilterra a fare domande sul colore della pelle di Archie? Un’esplosiva rivelazione che ora aggrava ulteriormente la crisi che ha travolto Buckingham Palace all’indomani dell’intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey. Il principe si sarebbe offeso alle cri ...

Meghan bugiarda? L’arcivescovo svela la verità Potrebbe interessarti: Meghan Markle accusata dal padre: i Royal non sono razzisti. È sposato con Caroline Eaton, dalla quale ha avuto sei figli L’arcivescovo di Canterbury ha spiegato di non aver cel ...

