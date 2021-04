Bruno Vespa furibondo con il medico | “Spero venga radiato” | il motivo

(Di giovedì 1 aprile 2021) Scontro acceso a Porta a Porta.si scaglia contro ilMariano Amici augurandogli la radiazione dall’albo professionale. La puntata di Porta a Porta andata in onda ieri… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

ladyonorato : Uno spettacolo INDECENTE la censura becera che ieri @BrunoVespa ha praticato sulle più che ragionevoli affermazioni… - LegaSalvini : ?? BRUNO VESPA SENZA GIRI DI PAROLE - Diego_Bruno80 : RT @ImolaOggi: Scandaloso comportamento di Bruno Vespa in RAI, guardate 'l'informazione di qualità'... la vigilanza dov'è? - LauraLa26886865 : @BrunoVespa Dott. Bruno Vespa...faccia un gesto di umiltà. Si cancelli dall'ordine dei giornalisti - mrcrto : RT @ladyonorato: Uno spettacolo INDECENTE la censura becera che ieri @BrunoVespa ha praticato sulle più che ragionevoli affermazioni del Do… -

"Io le dico, con tutta franchezza, che se lei non si vaccina io spero vivamente che lei venga radiato". Scambio vivace a 'Porta a Porta': Bruno Vespa ha interrotto repentinamente l'intervento del dottor Mariano Amici, il medico contrario ai vaccini anti covid, che era ospite della puntata. Il conduttore ha 'congedato' ieri seccamente il medico. LAMPI DEL PENSIERO di DIEGO FUSARO| Non è forse vero che è stato presentato come tale l'arrivo del vaccino dal logo politicamente e terapeuticamente corretto? Nella serata del Giovedì Santo (1 aprile su Rai Uno, dopo la fiction di prima serata) la prima copia del sacro lino verrà presentata negli studi di Porta a Porta, il salotto televisivo per eccellenza ...