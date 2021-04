Britney Spears rompe il silenzio sul documentario trasmesso da Hulu (Di giovedì 1 aprile 2021) , “Framing Britney”. In un post su Instagram ha detto di averne visto solo alcune parti, ma ciò ha visto non le è piaciuto. “Ho provato imbarazzo per ciò che è stato detto. Afferma la star. “Ho pianto per due settimane e ancora ci piango a volte”. La popstar ha anche puntato il dito contro la stampa, colpevole di averla sempre giudicata, insultata e messa in imbarazzo. Per mantenere la sua sanità mentale balla ogni sera, ha aggiunto. “Ballare ogni giorno – ha spiegato – mi dà gioia. Non sono qui per essere perfetta. La perfezione è così noiosa… Sono qui per trasmettere gentilezza”. Nel post Britney si mostra mentre balla sulle note di ‘Crazy’ degli Aerosmith. Alessia Scrima L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) , “Framing”. In un post su Instagram ha detto di averne visto solo alcune parti, ma ciò ha visto non le è piaciuto. “Ho provato imbarazzo per ciò che è stato detto. Afferma la star. “Ho pianto per due settimane e ancora ci piango a volte”. La popstar ha anche puntato il dito contro la stampa, colpevole di averla sempre giudicata, insultata e messa in imbarazzo. Per mantenere la sua sanità mentale balla ogni sera, ha aggiunto. “Ballare ogni giorno – ha spiegato – mi dà gioia. Non sono qui per essere perfetta. La perfezione è così noiosa… Sono qui per trasmettere gentilezza”. Nel postsi mostra mentre balla sulle note di ‘Crazy’ degli Aerosmith. Alessia Scrima L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

