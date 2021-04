Boxe | Daniele Scardina ha già l’avversario | difenderà il titolo UE contro Toutin

(Di giovedì 1 aprile 2021) A nemmeno due mesi di distanza dalla vittoria su Cesar Nunez che gli è valsa la conquista delUE dei Supermedi,(19-0) sa già chi dovrà sfidare per difendere la cintura. Come si legge sul sito della EBU, ‘King Torett0’ dovrà vederselail francese Louis(14-1), detentore delSilver Youth WBC, vinto nell’ultimo incrocioil messicano Bruno Sandoval. La definizione dei dettagli dell’inè nella fase di “Private negotiations” tra le parti. Ancora non è chiaro chi organizzerà l’evento e Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità. SportFace.

