Borussia Dortmund, il ds Zorc: “Haaland? Raiola conosce le nostre intenzioni” (Di giovedì 1 aprile 2021) Settimane decisive per il futuro di Erling Haaland. Nella giornata odierna, ha destato scalpore l’incontro che ha visto protagonisti Raiola e Alf-Inge Haaland (padre del talento norvegese), da una parte, e Joan Laporta, presidente del Barcellona, e il ds Alemany dall’altra. Un incontro che sembra essere stato positivo, in quanto il giocatore sarebbe più che favorevole al trasferimento in Spagna. L’unico, vero ostacolo, sarà la richiesta del Borussia Dortmund. La famosa clausola da 75 milioni di euro, infatti, è valida solo da giugno 2022. A ribadire il fatto che non sarà una trattativa semplice è stato Michael Zorc, direttore sportivo del club tedesco. “Ieri ho parlato con Raiola“, ha spiegato Zorc a Sky Deutschland, “abbiamo messo in chiaro quali ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Settimane decisive per il futuro di Erling. Nella giornata odierna, ha destato scalpore l’incontro che ha visto protagonistie Alf-Inge(padre del talento norvegese), da una parte, e Joan Laporta, presidente del Barcellona, e il ds Alemany dall’altra. Un incontro che sembra essere stato positivo, in quanto il giocatore sarebbe più che favorevole al trasferimento in Spagna. L’unico, vero ostacolo, sarà la richiesta del. La famosa clausola da 75 milioni di euro, infatti, è valida solo da giugno 2022. A ribadire il fatto che non sarà una trattativa semplice è stato Michael, direttore sportivo del club tedesco. “Ieri ho parlato con“, ha spiegatoa Sky Deutschland, “abbiamo messo in chiaro quali ...

