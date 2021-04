Borussia Dortmund, il ds Zorc: “Haaland non è in vendita, ho parlato con Raiola” (Di giovedì 1 aprile 2021) Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha commentato a Sky Germania i recenti incontri dell’entourage di Erling Haaland con Real Madrid e Barcellona. I due club spagnoli hanno infatti interloquito con il padre del giovane attaccante e con Mino Raiola, agente del talento norvegese. “Ieri ho parlato con Raiola e abbiamo reso chiare le nostre intenzioni, Haaland non è in vendita” ha tuonato Zorc, che sembra molto deciso a resistere ad eventuali e probabili offerte monstre. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Michael, direttore sportivo del, ha commentato a Sky Germania i recenti incontri dell’entourage di Erlingcon Real Madrid e Barcellona. I due club spagnoli hanno infatti interloquito con il padre del giovane attaccante e con Mino, agente del talento norvegese. “Ieri hocone abbiamo reso chiare le nostre intenzioni,non è in” ha tuonato, che sembra molto deciso a resistere ad eventuali e probabili offerte monstre. SportFace.

footmercato : Erling Haaland a tranché ! - sportface2016 : #Calciomercato Le parole del ds del #BorussiaDortmund sul futuro di #Haaland - Mediagol : #Calciomercato Borussia Dortmund, tutti pazzi per Haaland: Raiola vuole portarlo in #Liga - matteomilani_ : Sarà contento il DS del Borussia Dortmund per la vicenda #Haaland.. ruolo quasi completamente calpestato dagli agenti - AntoCefalu : Posso solo immaginare la felicità del Borussia Dortmund nel vedere padre e agente del proprio attaccante titolare m… -