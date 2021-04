Borsa, Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,41%, Nasdaq +1,76% (Di giovedì 1 aprile 2021) Chiusura in rialzo per Wall Street con l'indice S&P500 che chiude per la prima volta sopra i 4mila punti guadagnando l'1,18% a 4.019,81 punti. Il Dow Jones sale dello 0,41% a 33.154,60 punti e il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 aprile 2021) Chiusura inpercon l'indice S&P500 cheper la prima volta sopra i 4mila punti guadagnando l'1,18% a 4.019,81 punti. Il Dowsale dello 0,41% a 33.154,60 punti e il ...

Advertising

zazoomblog : Borsa Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +041% Nasdaq +176% - #Borsa #Street #chiude #rialzo: #Jones - fernapiensa : RT @MediasetTgcom24: Borsa, Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,41%, Nasdaq +1,76% #wallstreet - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Borsa, Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,41%, Nasdaq +1,76% #wallstreet - MediasetTgcom24 : Borsa, Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,41%, Nasdaq +1,76% #wallstreet - DividendProfit : Borsa: Wall Street apre positiva, S&P 500 sopra 4.000 punti – Economia -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Wall Borsa, Wall Street chiude in rialzo: Dow Jones +0,41%, Nasdaq +1,76% Chiusura in rialzo per Wall Street con l'indice S&P500 che chiude per la prima volta sopra i 4mila punti guadagnando l'1,18% a 4.019,81 punti. Il Dow Jones sale dello 0,41% a 33.154,60 punti e il Nasdaq dell'1,76% a 13.480,...

Il piano Biden e i pmi sostengono i mercati, Borse europee positive. Record S&P a Wall Street Alla chiusur degli scambi in Europa, è in rialzo anche Wall Street : il Dow Jones sale dello 0,38% e il Nasdaq dell'1,41%. Nuovo record per l'S&P 500, in rialzo dello 0,88% e per la prima volta sopra ...

Borsa: Milano tiene con Europa dopo Wall street, debole Tim La Gazzetta del Mezzogiorno Wall Street da record, S&P500 sopra 4mila punti (Teleborsa) - La Borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta sostenuta dall'ottimismo sulla ripresa economica e dalla buona performance del comparto tech, grazie alla trimestrale di Micron ...

Borsa, Ftse Mib avvista quota 25 mila: brillano i farmaceutici A piccoli passi l'indice Ftse Mib si avvicina alla soglia psicologica dei 25 mila punti base - Recordati, Diasorin, Amplifon e Leonardi i titoli migliori della seduta odierna.

Chiusura in rialzo perStreet con l'indice S&P500 che chiude per la prima volta sopra i 4mila punti guadagnando l'1,18% a 4.019,81 punti. Il Dow Jones sale dello 0,41% a 33.154,60 punti e il Nasdaq dell'1,76% a 13.480,...Alla chiusur degli scambi in Europa, è in rialzo ancheStreet : il Dow Jones sale dello 0,38% e il Nasdaq dell'1,41%. Nuovo record per l'S&P 500, in rialzo dello 0,88% e per la prima volta sopra ...(Teleborsa) - La Borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta sostenuta dall'ottimismo sulla ripresa economica e dalla buona performance del comparto tech, grazie alla trimestrale di Micron ...A piccoli passi l'indice Ftse Mib si avvicina alla soglia psicologica dei 25 mila punti base - Recordati, Diasorin, Amplifon e Leonardi i titoli migliori della seduta odierna.