Borsa: Asia positiva in scia piano Usa, Europa prevista incerta (Di giovedì 1 aprile 2021) Borse di Asia e Pacifico positive con le prospettive di ripresa dell'economia Usa dopo l'annuncio del presidente Joe Biden del piano di stimolo da 2.000 miliardi di dollari. Tra le singole Piazze, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Borse die Pacifico positive con le prospettive di ripresa dell'economia Usa dopo l'annuncio del presidente Joe Biden deldi stimolo da 2.000 miliardi di dollari. Tra le singole Piazze, ...

