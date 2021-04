Bonus Cultura per i nati nel 2002: 500 euro per cinema, concerti, libri e altro. Come ricevere il bonus 18app (Di giovedì 1 aprile 2021) Al via le iscrizioni per il bonus Cultura 2021: quest’anno tocca ai nati nel 2002 poter ricevere lo speciale bonus che prevede l’erogazione di 500 euro da poter spendere per numerose attività del settore Culturale. Le istruzioni per iscriversi al programma 18app e le domande più comuni sul bonus Cultura. bonus Cultura: cosa è e Come funziona Introdotto per la prima volta nel 2016, il bonus Cultura è un’iniziativa che punta a promuovere la Cultura tra i giovanissimi. Arrivata alla quinta edizione, quest’anno ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Al via le iscrizioni per il2021: quest’anno tocca ainelpoterlo specialeche prevede l’erogazione di 500da poter spendere per numerose attività del settorele. Le istruzioni per iscriversi al programmae le domande più comuni sul: cosa è efunziona Introdotto per la prima volta nel 2016, ilè un’iniziativa che punta a promuovere latra i giovanissimi. Arrivata alla quinta edizione, quest’anno ...

Unomattina : Parte da oggi il #BonusCultura: tutti coloro che hanno compiuto 18 anni potranno registrarsi sul sito di 18app per… - marcodimaio : Un anno fa con @matteorenzi e i ragazzi dei @millennials_it presentavamo la proposta di inserire gli abbonamenti ai… - MiC_Italia : #18app, il ministro @dariofrance: «Al via il 1° aprile il #BonusCultura per i nati nel 2002». Dalla I ediz. 1,6MLN… - occhio_notizie : Impossibile accedere all'app per il #bonus #cultura #18appdown - LaFeltrinelli : Il nuovo Bonus Cultura 18APP: 500€ spendibili in libri, eBook, CD, vinili, film e serie tv. In più, ordinando onlin… -