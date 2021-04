Bonus Cultura: chi ne ha diritto e come ottenerlo (Di giovedì 1 aprile 2021) Dalle 12:00 di oggi, giovedì 1 aprile – fino al 31 agosto 2021 – chi è nato nel 2002 ed ha dunque compiuto 18 anni nel 2020, può registrarsi sul sito www.18app.italia.it per ottenere il Bonus Cultura da 500 euro, per il quale è necessario possedere lo Spid. Il Bonus è spendibile fino al 28 febbraio 2022, sia nei negozi fisici che in quelli online aderenti all’iniziativa: l’elenco degli esercenti è stato pubblicato sul web dal ministero della Cultura, e sono facilmente individuabili tramite una ricerca per nome, indirizzo e Comune. Per chi invece non ha ancora aderito, è possibile iscriversi al portale sempre a partire da oggi, 1 aprile. Bonus Cultura: a quanto ammonta il Bonus Questa è la quinta edizione del Bonus da 500 euro per i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Dalle 12:00 di oggi, giovedì 1 aprile – fino al 31 agosto 2021 – chi è nato nel 2002 ed ha dunque compiuto 18 anni nel 2020, può registrarsi sul sito www.18app.italia.it per ottenere ilda 500 euro, per il quale è necessario possedere lo Spid. Ilè spendibile fino al 28 febbraio 2022, sia nei negozi fisici che in quelli online aderenti all’iniziativa: l’elenco degli esercenti è stato pubblicato sul web dal ministero della, e sono facilmente individuabili tramite una ricerca per nome, indirizzo e Comune. Per chi invece non ha ancora aderito, è possibile iscriversi al portale sempre a partire da oggi, 1 aprile.: a quanto ammonta ilQuesta è la quinta edizione delda 500 euro per i ...

