Bonus cultura: 500 euro per chi ha compiuto 18 anni (Di giovedì 1 aprile 2021) Da oggi dalle ore 12 è possibile, per coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2020, prenotarsi per accedere al Bonus cultura. Per farlo serve lo SPID. 500 euro da spendere in concerti, musei, eventi culturali, libri, monumenti e parchi, danza e teatri. Il Bonus sarà spendibile per tutto il 2021, con scadenza a febbraio del 2022. Per accedere al Bonus cultura il requisito fondamentale è essere nati nel 2002, si potrà utilizzare il buono solo se ci si è già registrati sul sito ufficiale 18app. C'è tempo fino al 31 agosto. Il buono è spendibile sia online che in negozio, presentando il codice sia in formato cartaceo sia mostrando la schermata del cellulare. Per gli acquisti online basta digitare il codice sul sito ...

Unomattina : Parte da oggi il #BonusCultura: tutti coloro che hanno compiuto 18 anni potranno registrarsi sul sito di 18app per… - marcodimaio : Un anno fa con @matteorenzi e i ragazzi dei @millennials_it presentavamo la proposta di inserire gli abbonamenti ai… - MiC_Italia : #18app, il ministro @dariofrance: «Al via il 1° aprile il #BonusCultura per i nati nel 2002». Dalla I ediz. 1,6MLN… - ilbassanese : Bonus cultura 500 euro: come richiederlo, cosa acquistare - klausvlove : devo ancora vedere come spendere il bonus cultura -