Bonucci positivo al Covid | si rinvia Torino-Juventus?

Leonardo Bonucci è risultato positivo al Covid dopo gli impegni della Nazionale. È il secondo in casa bianconera Leonardo Bonucci, il capitano della Juventus (Getty Images)Il capitano della Juventus Leonardo Bonucci è risultato positivo al Covid al rientro dagli impegni con la nazionale. Il difensore è ora in isolamento domiciliare. Salterà sicuramente il derby in casa del Toro in programma dopodomani alle ore 18 ed è a rischio anche la partecipazione al match contro il Napoli, il recupero di campionato mercoledì 7 aprile. Molti club di Serie A hanno temuto proprio che qualche calciatore tornasse positivo dalla Nazionale dopo il focolaio scoppiato e quattro membri dello staff risultati contagiati.

