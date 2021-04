Bologna, il vaccino si fa in auto: a regime 800 al giorno (Di giovedì 1 aprile 2021) BOLOGNA – I primi ad arrivare, su navetta sanitaria, sono una coppia di arzilli 93enni della Barca, Alfredo e Ada. Ciò che non si è riusciti a fare a domicilio, la vaccinazione anti-Covid, lo si fa ora all’hub della Fiera a Bologna, ma senza scendere dal mezzo. Basta un volontario come autista (in altri casi può pensarci la famiglia) e anche chi è relegato su una carrozzina, oppure è particolarmente a rischio perché immunodepresso, può fare la sospirata vaccinazione. Tra anamnesi, iniezione e attesa nel parcheggio di 15 minuti, si svolge in poco tempo ciò che a casa ne richiedeva molto di più. L’agenda è fitta: tra Bologna città e hinterland ci sono circa 5.000 richieste da smaltire. Per ora, col servizio in fase sperimentale, il ritmo sarà sulle 25 persone al giorno trasportate al drive through, ma il progetto prevede a regime la gestione di 30 auto ogni mezz’ora, 80 vaccinati all’ora e 800 persone al giorno. Leggi su dire (Di giovedì 1 aprile 2021) BOLOGNA – I primi ad arrivare, su navetta sanitaria, sono una coppia di arzilli 93enni della Barca, Alfredo e Ada. Ciò che non si è riusciti a fare a domicilio, la vaccinazione anti-Covid, lo si fa ora all’hub della Fiera a Bologna, ma senza scendere dal mezzo. Basta un volontario come autista (in altri casi può pensarci la famiglia) e anche chi è relegato su una carrozzina, oppure è particolarmente a rischio perché immunodepresso, può fare la sospirata vaccinazione. Tra anamnesi, iniezione e attesa nel parcheggio di 15 minuti, si svolge in poco tempo ciò che a casa ne richiedeva molto di più. L’agenda è fitta: tra Bologna città e hinterland ci sono circa 5.000 richieste da smaltire. Per ora, col servizio in fase sperimentale, il ritmo sarà sulle 25 persone al giorno trasportate al drive through, ma il progetto prevede a regime la gestione di 30 auto ogni mezz’ora, 80 vaccinati all’ora e 800 persone al giorno.

