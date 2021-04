Bologna, c'è Arnautovic per convincere Mihajlovic (Di giovedì 1 aprile 2021) Bologna - Leggete cosa ha rilanciato ieri il sito tedesco Goal . Com per quanto riguarda l'eventuale arrivo di Marko Arnautovic al Bologna nella prossima finestra estiva del mercato . " Ci sarebbe un ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 aprile 2021)- Leggete cosa ha rilanciato ieri il sito tedesco Goal . Com per quanto riguarda l'eventuale arrivo di Markoalnella prossima finestra estiva del mercato . " Ci sarebbe un ...

