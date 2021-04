Bologna, al via le vaccinazioni “drive through” direttamente dall’auto: “Così aiutiamo chi fa fatica a camminare e le persone più fragili” (Di giovedì 1 aprile 2021) Prove di vaccinazione ‘drive through‘ nel centro allestito alla Fiera di Bologna. La somministrazione delle dosi direttamente in auto, che dovrebbe partire in maniera più imponente dopo Pasqua, ha preso il via in mattinata con alcune persone non autosufficienti, trasportate verso l’hub in ambulanza. Attualmente le vaccinazioni con questo metodo sono riservate a persone con problemi a spostarsi, sono quindi state adibite alcune navette che ogni giorno prelevano e portano a casa coloro che hanno diritto alla somministrazione del vaccino. “Siamo ancora in una situazione di contagio importante, a Bologna abbiamo in media 376 casi al giorno, troppi”, ha detto Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di Sanità pubblica. “È necessario avere la possibilità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Prove di vaccinazione ‘‘ nel centro allestito alla Fiera di. La somministrazione delle dosiin auto, che dovrebbe partire in maniera più imponente dopo Pasqua, ha preso il via in mattinata con alcunenon autosufficienti, trasportate verso l’hub in ambulanza. Attualmente lecon questo metodo sono riservate acon problemi a spostarsi, sono quindi state adibite alcune navette che ogni giorno prelevano e portano a casa coloro che hanno diritto alla somministrazione del vaccino. “Siamo ancora in una situazione di contagio importante, aabbiamo in media 376 casi al giorno, troppi”, ha detto Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di Sanità pubblica. “È necessario avere la possibilità ...

Advertising

alex_orlowski : 'del maiale non si butta via nulla' Sono riuscito a ricostruire gli spostamenti degli utenti di #ironmarch grazie a… - ilfattovideo : Bologna, al via le vaccinazioni “drive through” direttamente dall’auto: “Così aiutiamo chi fa fatica a camminare e… - lamezzastagione : Bologna. Via Murri piena come nei giorni migliori. Oggi 501 morti - GinaDi15 : Covid, protesta dei ristoratori in A1 a Bologna. 'Fateci riaprire' - Sevenpress : Wes Bologna Appennino 2021: le e-bike come leva di promozione del territorio emiliano romagnolo -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna via Cultura: torna Art City Bologna Appuntamento al via dal 7 maggio. Torna dal 7 al 9 maggio 2021, con una nona edizione dalla formula rinnovata, ART CITY Bologna, programma istituzionale di mostre e iniziative speciali promosso dal Comune di Bologna, ...

Nazionale, la Serie A trema per il rientro dei giocatori: il Sassuolo ferma i suoi ... pur in presenza di test Covid - 19 negativo, in via prudenziale, non parteciperanno alla partita ... Le parole di Nanni, medico del Bologna e responsabile sanitario della Serie A 'E una situazione di ...

Claudio Sassi morto: provò a pedonalizzare via Indipendenza a Bologna il Resto del Carlino Da oggi sui bus urbani SETA di Carpi si paga anche con carta di credito contactless Da oggi sui bus SETA delle linee urbane di Carpi è possibile pagare la corsa semplice a bordo utilizzando la carta di credito contactless, anche in versione virtualizzata su smartphone o smartwatch, s ...

Cultura: torna Art City Bologna Appuntamento al via dal 7 maggio. Torna dal 7 al 9 maggio 2021, con una nona edizione dalla formula rinnovata, ART CITY Bologna, programma istituzionale di mostre e iniziative speciali promosso dal ...

Appuntamento aldal 7 maggio. Torna dal 7 al 9 maggio 2021, con una nona edizione dalla formula rinnovata, ART CITY, programma istituzionale di mostre e iniziative speciali promosso dal Comune di, ...... pur in presenza di test Covid - 19 negativo, inprudenziale, non parteciperanno alla partita ... Le parole di Nanni, medico dele responsabile sanitario della Serie A 'E una situazione di ...Da oggi sui bus SETA delle linee urbane di Carpi è possibile pagare la corsa semplice a bordo utilizzando la carta di credito contactless, anche in versione virtualizzata su smartphone o smartwatch, s ...Appuntamento al via dal 7 maggio. Torna dal 7 al 9 maggio 2021, con una nona edizione dalla formula rinnovata, ART CITY Bologna, programma istituzionale di mostre e iniziative speciali promosso dal ...