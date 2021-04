Bollettino Coronavirus Protezione Civile 1 aprile | i dati ufficiali

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino: 23.649 nuovi casi e 501 morti nelle ultime 24 ore - repubblica : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, 01 aprile: 22.673 nuovi casi - LaStampa : Coronavirus, il bollettino di oggi 1 aprile: 22.673 nuovi casi, 467 morti - purtroppo : RT @paolacars: Purtroppo ancora troppi morti. I ricoveri sono in calo da due giorni, le terapie intensive da tre Il mio bollettino #COVID1… - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino nazionale: 23.649 nuovi contagiati e 501 decessi #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

Roma, 1 aprile 2021 - Calano i nuovi casi diin Italia . Il nuovodel ministero della Salute conferma iltrend in calo della curva epidemiologica per quanto riguarda i nuovi contagi, ma anche sul fronte ricoveri e terapie ...Emergenzain Italia, diffuso dal Ministero della Salute ildell'1 aprile. I casi nelle ultime 24 ore sono 23.649 (ieri 23.904) per complessivi 3.607.083 contagiati. In Campania sono stati ...StampaSono 23.649 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italiua con 501 vittime. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 356.085 (molecolari e antigenici). Ieri i test erano stati ...ROMA (ITALPRESS) – Leggera flessione dei casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono 23.649 contro i 23.904 registrati ieri. I tamponi processati sono 356.085 e che fa cal ...