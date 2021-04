Bollettino Coronavirus di Giovedì 1° Aprile 2021 | rapporto positivi tamponi al 6 | 64%

(Di giovedì 1 aprile 2021) In data 1l’incremento nazionale dei casi è +0,65% (ieri +0,67%) con 3.607.083 contagiati totali, 2.933.757 dimissioni/guarigioni (+20.712) e 109.847 deceduti (+501); 563.479 infezioni in corso (+971). Ricoverati con sintomi -231 (28.949); terapie intensive -29 (3.681) con 244 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 356.085totali (ieri 351.221) di cui 205.127 molecolari (ieri 205.794) e 150.958 test rapidi (ieri 145.427) con 101.009 casi testati (ieri 100.994); 23.649(target 4.311);totali 6,64% (ieri 6,80% – target 2%);/casi testati 23,41% (ieri 23,66% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.483; Piemonte 2.584; Puglia 2.369; Campania 2.258; Lazio 1.838; Emilia ...

In Valle d'Aosta sono stati rilevati 52 nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, a fronte di 466 persone sottoposte a tampone. Il totale dei contagiati è di 929, 27 in più di ieri. I ricov ...